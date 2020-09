1,6 Promille: Wanderer nach Hütteneinkehr von Hubschrauber geborgen

Die Hüttenwirtin der Olpererhütte hatte zuvor einen Notruf abgesetzt, weil der Deutsche gegenüber anderen Gästen aggressiv geworden war und nicht mehr selbstständig ins Tal absteigen konnte.

Der 25-Jährige war am Samstag alleine auf den Olperer in den Zillertaler Alpen gestiegen. Nachdem er den Gipfel erfolgreich bestiegen hatte, kehrte er in der Olpererhütte ein und konsumierte dort mehrere alkoholische Getränke. Gegen 18.45 Uhr setzte die Hüttenwirten dann den Notruf ab. Der 25-Jährige wurde aufgrund seines Verhaltens von der Hütte verwiesen. Er legte sich in der Nähe der Hütte auf dem markierten Steig nieder.

Der Deutsche wurde schlussendlich vom Polizeihubschrauber in Tal geflogen und dort abgesetzt. Der Alpinist hatte mehr als 1,6 Promille im Blut. An der Bergung waren die Bergrettung Ginzling, die Alpinpolizei und ein Polizeihubschrauber beteiligt. Der 25-Jährige wird bei der Bezirksverwaltungsbehörde wegen Verwaltungsübertretungen angezeigt.