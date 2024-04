16 Kilo Cannabis in Tirol gebunkert: 3 junge Männer in Haft

Der Wohnungsmieter, ein 22-jähriger Österreicher, wurde verdächtigt, die Suchtmittel für einen zuvor festgenommenen 20-Jährigen sowie einen 21-Jährigen zum Zweck des Weiterverkaufs gebunkert zu haben, teilte das Landeskriminalamt am Montag mit. Alle drei Beschuldigten verweigerten die Aussage, über sie wurde mittlerweile die Untersuchungshaft verhängt, hieß es. Der 21-jährige Österreicher stellte sich wenige Tage später im Beisein seines Rechtsanwaltes den Ermittlern.

Ermittlungen führten zu "Bunkerwohnung"

Ihren Ausgang hatte die Causa im September 2023 in Bayern genommen, als ein 21-jährigen Österreicher wegen der Sicherstellung von Cannabis festgenommen wurde. Gemeinsame Ermittlungen des Tiroler Landeskriminalamtes und der deutschen Kollegen führten schließlich zur Ausforschung des 20-Jährigen, der im Verdacht stand, als dessen Komplize tätig gewesen zu sein. Dieser wurde schließlich am 5. März in einem Hotelzimmer in Innsbruck dingfest gemacht. 16 Gramm Kokain und eine geringe Menge Cannabis wurden bei ihm gefunden. Die weiteren Erhebungen führten schließlich zur genannten "Suchtmittel-Bunkerwohnung" und zum großen Fund.

