16-Jähriger schlug Polizist mit der Faust ins Gesicht

Ein 16-Jähriger Tiroler aus Imst hat sich in der Nacht auf Sonntag einiges auf sein bereits bestehendes Kerbholz geladen: "Körperverletzung sowie absichtlich schwere Körperverletzung, Widerstand gegen die Staatsgewalt und gefährliche Drohung" listeten Beamte für eine Polizeiaussendung über den "ihnen bekannten" Jugendlichen auf. Gegen 23.00 Uhr hatten zwei Zivil- und sechs Beamte der Bereitschaft im Bereich des Imster Stadtfests den 16-jährigen österreichischen Burschen angehalten und vernommen: Er soll zuvor einen 21-jährigen durch mehrere Faustschläge verletzt haben. Dabei beschimpfte und bedrohte er die Polizisten.

Wegen seiner offensichtlichen Alkoholisierung und weil man seine Identität kannte, war vorerst von der Einvernahme auf der Polizeiinspektion Abstand genommen worden, so der Pressedienst der Landespolizeidirektion am Sonntagnachmittag. Der Bursche verließ das Festgelände und wurde wenig später von derselben Streife in einer nahen Gasse reglos am Boden aufgefunden. Als die Beamten ihm wieder auf die Beine helfen wollten, schlug er einem 30-jährigen Beamten mit der Faust ins Gesicht, der leicht verletzt wurde und sich später im Krankenhaus behandeln lassen musste. Auch der zweite Beamte wurde bei der Festnahme verletzt.

Mit Unterstützung weiterer Beamter wurde der 16-Jährige vorläufig in Arrest genommen. Er war aufgrund seiner Alkoholisierung bis Sonntagnachmittag noch nicht vernehmungsfähig.

