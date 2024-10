16-jähriger Alkolenker verunglückte mit gestohlenem Auto in Tirol

Mit einem gleichaltrigen Beifahrer im Wagen fuhr der Jugendliche mit bis zu 140 km/h, ehe die waghalsige Fahrt auf einem Parkplatz eines Einfamilienhauses mit der Kollision mit einem Auto und einem Motorrad zu Ende ging. Die beiden Burschen wurden mit Verletzungen ins Spital gebracht, informierte die Polizei.

Der spätere Lenker nahm das Auto auf dem Parkplatz eines Restaurants in Hopfgarten unbefugt in Betrieb. Er entdeckte einen am Pkw hinterlegten Schlüssel und startete das Auto. In weiterer Folge fuhren die zwei Burschen in Richtung Wörgl. Als sie eine Polizeistreife sahen, bogen sie auf die Loferer Straße nach Itter/Söll ab. Mit 140 km/h unterwegs verlor der 16-Jährige in einer lang gezogenen Linkskurve die Herrschaft über das Auto, das in ein angrenzendes Feld geriet, gegen einen Laternenpfahl und einen Baum sowie gegen die beiden Fahrzeuge auf dem Abstellplatz des Einfamilienhauses prallte.

Batterie wurde in Hausfenster geschleudert

Dabei war die Wucht der Kollision so groß, dass die Batterie des Unfallwagens aus dem Fahrzeug durch ein Hausfenster ins Erdgeschoß des Gebäudes geschleudert wurde. Eine sich dort aufhaltende 36-Jährige blieb unverletzt. Die zwei 16-Jährigen befreiten sich selbstständig aus dem Unfallwrack. Sie wurden nach der Erstversorgung ins Krankenhaus Kufstein eingeliefert. Der 16-Jährige muss mit mehreren Anzeigen rechnen.

