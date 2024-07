16-Jährige nach Veranstaltung sexuell bedrängt: Täter festgenommen

Sie hatte den Mann auf der Veranstaltung kennengelernt und stieg im Lauf der Nacht zu ihm ins Auto. Der Mann fuhr auf einen Parkplatz, blieb stehen und bedrängte die 16-Jährige, teilte die Polizei am Dienstag mit.

Die Jugendliche versuchte aus dem Auto zu flüchte, wobei sie der 32-Jährige an ihrer Kleidung zurückhielt. Das Mädchen schrie um Hilfe, was von einem Pärchen in der Nähe gehört wurde. Die beiden kamen zur Hilfe und stießen den Mann von der 16-Jährigen weg. Der 32-Jährige wurde festgenommen.

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper

Interessieren Sie sich für dieses Thema? Mit einem Klick auf das “Merken”-Symbol fügen Sie ein Thema zu Ihrer Merkliste hinzu. Klicken Sie auf den Begriff, um alle Artikel zu einem Thema zu sehen. Polizei Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.