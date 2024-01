16-Jährige aus Deutschland in Südtirol tot aufgefunden

Eine 16-jährige deutsche Urlauberin ist am Freitag in Innichen im Südtiroler Pustertal im Zuge einer Suchaktion tot aufgefunden worden. Dies berichteten Südtiroler Medien. Die Jugendliche soll in der Früh von der Urlaubsunterkunft der Familie zu einem Spaziergang aufgebrochen sein und war nicht mehr zurückgekehrt. Schließlich wurde sie von einem Hund einer Hundestaffel des Bergrettungsdienstes am Innichberg unterhalb eines Forstweges in wegsamem Gelände aufgefunden, hieß es.

Wiederbelebungsversuche blieben erfolglos. Ein Notarzt konnte nur noch den Tod des Mädchens feststellen. Die genaue Todesursache war vorerst unklar. Von der Staatsanwaltschaft Bozen wurde eine Obduktion angeordnet. Vorerst noch nicht gesicherten Informationen zufolge dürfte die 16-Jährige auf dem eisigen Weg ausgerutscht und abgestürzt sein. Ob die junge Deutsche erfror, war ebenfalls unklar.

An der groß angelegten Suchaktion waren neben der Bergrettung auch die Polizei, die örtliche Freiwillige Feuerwehr sowie die Finanzwache mit einem Hubschrauber beteiligt.

Auch ein Hubschrauber war an der Suche beteiligt. Bild: FF Innichen

