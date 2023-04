50.000 Euro Schaden: Polizei forschte Jugendbande aus

Sie hätten Spaß am Autofahren gehabt und die sich ihnen gebotenen Gelegenheiten genützt: So begründeten drei Jugendliche im Alter von 15 und 16 Jahren ihr gesetzeswidriges Verhalten. In den vergangenen sechs Wochen haben die Burschen mindesten 15 Straftaten in der Mozartstadt, im Bezirk Salzburg-Umgebung und in Gmunden verübt und dabei einen Schaden von insgesamt 50.000 Euro angerichtet. Diese Bilanz zog die Polizei Salzburg am Montag.

Auch im Bezirk Vöcklabruck aktiv

Die OÖN hatten bereits Ende März über die Jugendbande berichtet, die in unterschiedlichen Konstellationen auch im Bezirk Vöcklabruck am Werk gewesen sein soll und dort mehr als vierzig Straftaten begangen haben soll. Mindestens viermal unternahmen die Jugendlichen so auch im Bundesland Salzburg mit unversperrten Fahrzeugen Spritztouren. Die teilweise beschädigten Pkws stellte die Polizei in Salzburg-Gnigl sicher.

Designer-Kleidung und Smartphone

Damit aber nicht genug: Aus einigen Fahrzeugen stahl das Trio auch Geldbörsen und Bargeld. Mit den gestohlenen Bankomatkarten kauften die Männer Zigaretten und Essen in Fast Food Lokalen. Besonders fette Beute machten die Teenager in einem Salzburger Einkaufszentrum: Mehrere tausend Euro stahlen sie aus einem Pkw und kaufen damit Designer-Kleidung und ein teures Smartphone.

15-Jähriger in Haft

Am 20. März wurden die Jugendlichen, sie sind alle österreichische Staatsbürger, in einem Möbelhaus in Salzburg festgenommen, teilte die Polizei Salzburg am Montag mit. Ein Teil des Bargelds sowie ein gestohlenes Handy wurde an der Wohnadresse des 15-Jährigen sichergestellt. Er verweigerte die Aussage und befindet sich mittlerweile in der Justizanstalt Salzburg. Seine 16-jährigen Komplizen zeigten sich geständig, sie wurden auf freiem Fuß angezeigt.

