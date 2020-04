15 Mal mehr Kfz-Stilllegungen

Für die Kfz-Versicherungen bedeutet das weniger Schadensfälle – doch gibt es auch deutlich mehr "Aussteiger", also Versicherungsnehmer, die ihr Fahrzeug vorübergehend stilllegen. "Wir haben an einzelnen Tagen einen Anstieg um rund das 15-Fache bei solchen Stilllegungen verzeichnet", sagt Vorstandsdirektor Walter Kupec von Generali Österreich. Normalerweise habe man 40 bis 50 Stilllegungen pro Tag, in der Spitze seien es nun bei Generali bis zu knapp über 1200 an einem Tag gewesen, im Schnitt noch immer 500, berichtete Kupec.

In Salzburg ist auf der Stadtautobahn der Pkw-Verkehr um zwei Drittel zurückgegangen, der Lkw-Verkehr um 20 Prozent, sagte Christian Gratzer vom Verkehrsclub Österreich (VCÖ). Auch in Vorarlberg ist der Verkehr in der zweiten März-Hälfte um rund zwei Drittel zurückgegangen. Laut Daten des Navigations-Anbieters TomTom sei der Autoverkehr in Wien um gut die Hälfte gesunken.