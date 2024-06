15-Jähriger raste in Wien Pkw-Kontrolle davon

Anstatt anzuhalten, beschleunigte der Jugendliche sein Fahrzeug, in dem noch drei weitere junge Insassen saßen, und fuhr davon. Er wurde jedoch von der Polizei ausgeforscht und mehrfach angezeigt, so die Exekutive am Dienstag in einer Aussendung. Der Jugendliche raste mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit durch mehrere Straßen und gefährdete dabei auch Passanten nahe einem Schutzweg. Das Fahrzeug, das ihm zwar gehört, aber nicht für den Verkehr zugelassen ist, stoppte er später in der Nussbaumallee. Der Lenker und seine drei Mitfahrer flüchteten zu Fuß, doch die Polizei konnte zwei der Mitfahrer, 14 und 15 Jahre alt, festnehmen.

Durch Befragungen der Jugendlichen konnte die Identität des flüchtigen Lenkers ermittelt werden. Zudem stellte sich heraus, dass die am Auto angebrachten Kennzeichen als gestohlen gemeldet waren. Im Fahrzeug fanden die Beamten zudem Suchtmittel, vermutlich Cannabisharz, das sichergestellt wurde.

