15-Jähriger in Vorarlberg bei Unfall mit umgekipptem Kran verletzt

Beim Abladen des Geräts von einem Lkw kippte der Kran in Richtung des 15-Jährigen, der im Nahbereich an einer Werkbank arbeitete. Der junge Mann wurde zu Boden gerissen und an Beinen und Becken unter der Werkbank eingeklemmt, teilte die Vorarlberger Polizei mit.

Ersthelfer befreiten den Burschen. Er wurde nach der Versorgung durch den Notarzt ins Landeskrankenhaus Feldkirch gebracht. Vermutlich war der Kran umgestürzt, weil die Stützen nicht ausgefahren worden waren, so die Exekutive.

