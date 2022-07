15-Jähriger in Salzburg wegen Terrorverdachts in U-Haft

Wie die "Salzburger Nachrichten" am Dienstag berichteten, soll der in Salzburg geborene und hier lebende Tschetschene von Oktober 2020 bis Juni 2022 auf diversen Internetplattformen Propaganda- und Hinrichtungsvideos der Terrormiliz "Islamischer Staat" (IS) geteilt haben.

Zudem steht er im Verdacht, salafistisch-jihadistische Lobpreisungen und Kampflieder für den "Heiligen Krieg" gegen die Ungläubigen geteilt und teils auch auf sein Benutzerkonto hochgeladen zu haben. In Chats auf einer Messenger-App äußerte der 15-Jährige zudem den Wunsch, sich auch selbst dem IS anzuschließen zu wollen. Nicht zuletzt wurden auf dem Handy des Jugendlichen PDF-Dokumente gefunden, die zeigen, wie ein Sprengsatz hergestellt wird.

Auf die Spur kamen die Ermittler dem Burschen laut "Salzburger Nachrichten" durch Hinweise des amerikanischen FBI. US-Bundespolizisten dürfte der User aus Österreich im Rahmen eines weltweiten Internetmonitorings nach radikalislamistischen Inhalten aufgefallen sein.

Die U-Haft über den Schüler wurde vom Landesgericht wegen Flucht- und Tatbegehungsgefahr verhängt. Sie könne laut dem damaligen richterlichen Beschluss nicht durch gelindere Mittel ersetzt werden, solange es beim Beschuldigten zu keinem Abbau seiner extremistischen Ansichten komme.