15-Jährige vergewaltigt? Polizei nahm Salzburger fest

Ein 15-jähriges Mädchen aus dem Bezirk Spittal an der Drau hatte Anzeige erstattet, dass sie von ihm im Jänner 2023 zu sexuellen Handlungen und zum Geschlechtsverkehr gezwungen worden sei. Der Mann bestreitet die Vorwürfe, er wurde in die Justizanstalt Klagenfurt eingeliefert, teilte die Polizei in einer Aussendung mit.

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper

Interessieren Sie sich für dieses Thema? Mit einem Klick auf das “Merken”-Symbol fügen Sie ein Thema zu Ihrer Merkliste hinzu. Klicken Sie auf den Begriff, um alle Artikel zu einem Thema zu sehen. Polizei Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.