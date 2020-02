15-Jährige Steirerin zur Prostitution genötigt: Oberösterreicher angezeigt

Die beiden jungen Männer wurden angezeigt, der 23-Jährige in die Justizanstalt Klagenfurt gebracht. Das teilten die Suchtgiftermittler des Bezirkspolizeikommandos Liezen am Donnerstag mit. Bereits Ende September 2019 hatten Polizisten eine offensichtlich stark unter Drogen stehende Schülerin aus dem obersteirischen Bezirk Liezen im Ortsgebiet von Gröbming auf. Die Minderjährige dürfte verschiedene Suchtmittel genommen haben und soll bei der Einlieferung ins Krankenhaus in Graz auch aggressiv gewesen sein.

Die Ermittlungen führten zu einem 21-jährigen Oberösterreicher aus dem Bezirk Wels-Land und einem 23-jährigen Wiener, der im Kärntner Bezirk Wolfsberg lebt. Die beiden hatten die 15-Jährige über das Internet kennengelernt und ihr verschiedene Drogen besorgt.

Der Wiener gilt als Haupttatverdächtiger, in seinem Pkw in Villach stellte die Polizei Ende Oktober 2019 rund 50 Gramm Amphetamin sicher. Der offensichtlich stark durch Drogen Beeinträchtigte war damals vorerst ins LKH Klagenfurt eingeliefert, in der Folge aber festgenommen und in die Justizanstalt Klagenfurt gebracht worden. Gegen ihn bestand bereits eine Vorführung zum Haftantritt wegen anderer einschlägiger Delikte. Der Wiener gab die Drogenweitergabe an die Schülerin zu, die Nötigung zur Prostitution stritt er ab. Allerdings soll er auch eine Klagenfurterin (25) durch falsche Angaben und Drohungen zur Prostitution sowie zum Diebstahl genötigt haben: Die Frau bot sexuelle Kontakte im Internet an und stahl rund 6.000 Euro vom Bankkonto ihrer Mutter, um damit Drogen zu kaufen.

