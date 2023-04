14 Totenschädel aus Beinhaus gestohlen

Sie hielten zwei Männer aus Deutschland an, diese hatten im Kofferraum 14 menschliche Schädel verstaut.

Gestohlen hatten sie diese beim Besuch eines frei zugänglichen Totenkarners in der Gemeinde Mölbling. Die beiden sagten aus, sich sehr für Trauer- und Begräbniskulturen wie Karner und Beinhäuser, in denen die Überreste Verstorbener aufbewahrt werden, zu interessieren. Anders als in Deutschland sei diese Bestattungsform in Kärnten noch häufiger anzutreffen, sagte das Duo.

Die Schädel wurden sichergestellt, der 43-Jährige und der 35-Jährige wurden angezeigt, teilte die Landespolizeidirektion Kärnten mit.

