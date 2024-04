14-Jähriger kracht in Wien mit gestohlenem Auto gegen Lichtmast und Baum

Ein 14-Jähriger hat Samstagnachmittag in der Garderobe einer Sporthalle in Wien-Meidling Autoschlüssel gestohlen, den davor geparkten Wagen entwendet und eine Spritztour durch die Stadt unternommen. Der Fahrzeugbesitzer konnte seinen Pkw aber per App orten. Der Polizei, die er alsbald auf den Fersen hatte, wollte der Jugendliche noch davonfahren. Ein Lichtmasten und ein Baum beendeten die Flucht, der Bub wurde leicht verletzt.

Der Bursch nahm aus der Umkleide - die Sporthalle gehört zu seiner ehemaligen Schule - neben dem Autoschlüssel noch weitere Dinge wie eine Geldbörse mit. "Als der Fahrzeugbesitzer in die Garderobe kam und die verschwundenen Wertgestände bemerkte, verständigte er den Polizeinotruf. Der 55-Jährige gab gegenüber den Beamten an, dass er mittels App sein Fahrzeug orten kann. Umgehend wurde eine Sofortfahndung nach dem Fahrzeug veranlasst", sagte Polizeisprecherin Julia Schick.

Großangelegte Suche

Mehrere Bezirkskräfte beteiligten sich an der Suche. Als der 14-Jährige auf die Polizei aufmerksam wurde, fuhr mit teilweise überhöhter Geschwindigkeit durch die Gassen. Im Bereich der Hohenbergstraße verlor er die Kontrolle und krachte gegen einen Lichtmasten und einen Baum. Selbst da wollte er noch davonlaufen, wurde jedoch nach kurzer Zeit von den Polizisten gestoppt.

Der 14-Jährige wurde wegen des Verdachts des Einbruchsdiebstahls sowie weiterer Delikte wie Gefährdung der körperlichen Sicherheit vorläufig festgenommen. "In weiterer Folge wurde der Jugendliche zur ambulanten Versorgung mit der Berufsrettung Wien in ein Krankenhaus gebracht, jedoch kurze Zeit später wieder entlassen, da er nur leicht verletzt wurde", so die Sprecherin. Nach seiner Einvernahme ordnete die Staatsanwaltschaft Wien Anzeige auf freiem Fuß an.

