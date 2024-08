14-Jähriger brettert mit 90 km/h auf E-Scooter über Bundesstraße

Ein 14-Jähriger ist Donnerstagnachmittag mit einem E-Scooter in Brand-Nagelberg (Bezirk Gmünd) deutlich zu schnell unterwegs gewesen. Die Polizei verfolgte den Jugendlichen, "wobei eine konstante Geschwindigkeit von 90 km/h erreicht wurde", wie am Freitag in einer Aussendung mitgeteilt wurde.

Die Beamten stoppten den Raser. Bei einer Kontrolle wurden defekte Bremsen festgestellt. Dem 14-Jährigen wurde die Weiterfahrt untersagt, er wird der Bezirksverwaltungsbehörde angezeigt.

E-Scooter mit schweren Mängeln

Der Jugendliche aus dem Bezirk Gmünd war den Streifenbeamten aufgefallen, weil er auf der L62 mit deutlich über 25 km/h unterwegs gewesen war und keinen Sicherheitsabstand zu einem Pkw davor eingehalten hatte. Es stellte sich heraus, dass der 14-Jährige über keine für dieses Modell erforderliche Lenkberechtigung verfügt. Zudem fehlte eine Zulassung für den E-Scooter, der außerdem einen Mangel mit Gefahr im Verzug aufwies. "Die Vorderbremse war ohne Funktion und die Hinterbremse an der Verschleißgrenze angelangt", hieß es dazu von der Polizei.

