14-Jähriger attackierte in Wien Polizisten

Zuvor soll er mit anderen Jugendlichen eine Zeitungsständer-Kassa aufgebrochen haben. Der Teenager wurde gemeinsam mit zwei anderen Jugendlichen festgenommen, hieß es in einer Aussendung der Polizei. Bei den Tatverdächtigen stellten die Beamte eine Holzstange und zwei Messer sicher. Der 14-Jährige befand sich am Montag noch in Polizeigewahrsam, die anderen beiden wurden auf freiem Fuß angezeigt.

