14-Jährige tot in Wiener Wohnung gefunden

Eine 14-Jährige ist am Dienstagvormittag tot in einer Wohnung in der Hasenleitengasse in Wien-Simmering aufgefunden worden. Ein entsprechender Medienbericht wurde der APA aus informierten Kreisen bestätigt. Die Landespolizeidirektion wollte sich noch nicht dazu äußern.

Dieser Artikel wird aktualisiert, sobald neue Informationen vorliegen

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper