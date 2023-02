14-Jährige soll in Wohnung tagelang vergewaltigt worden sein

Das Mädchen wurde am 25. Dezember mit einer starken Alkoholisierung ins Klinikum Klagenfurt gebracht. Das Mädchen soll drei Tage lang offenbar in der Wohnung des 34-jährigen Klagenfurters verbracht haben. Der Mann soll die Minderjährige mit Alkohol und morphinhaltigen Schmerzmitteln gefügig gemacht haben. In diesem Zustand soll es dann zu mehrfachen Vergewaltigungen gekommen sein. Die Polizei schließt weitere Opfer nicht aus.

Auf dem Laptop des Verdächtigen wurden zahlreiche Fotos mit Missbrauchsdarstellungen von Kindern gefunden. Weiters wird der 34-Jährige beschuldigt, ein 13-jähriges Mädchen online kontaktiert und überredet zu haben, ihm Missbrauchsbilder zu schicken.

Mögliche weitere Opfer des 34-jährigen Kärntners werden gebeten, sich vertraulich an das Kriminalreferat des Stadtpolizeikommandos Klagenfurt zu wenden.

