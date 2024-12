14-Jährige am Wiener Praterstern sexuell belästigt: Prozess

Er soll am 15. September 2023 ein damals 14 Jahre altes Mädchen am Praterstern sexuell belästigt, ihr das Mobiltelefon gestohlen und die Schülerin schließlich auch noch zu Boden gestoßen, auf sie eingetreten und sie gewürgt haben. Der Angeklagte behauptete, er sei zum Tatzeitpunkt nicht am Tatort gewesen und kenne das Mädchen nicht.

Er wurde jedoch von der Schülerin eindeutig wiedererkannt. Die mittlerweile 15-Jährige schilderte einem Schöffensenat, sie sei damals mit einer Freundin von Graz nach Wien gekommen und sei am Praterstern vom Angeklagten - einem jungen Syrer - und zwei Begleitern angesprochen worden. Plötzlich habe sie der Jugendliche hochgehoben, zu einer Unterführung getragen und dort zu küssen versucht. Dann sei sie "betatscht" worden: "Er hat mich gegen die Wand gedrückt und angefasst am Oberschenkel und am Po."

Schließlich habe der 18-Jährige ihr auch noch das Mobiltelefon weggenommen und einen Kuss verlangt, sollte sie es zurückhaben wollen. Weil die Schülerin darauf nicht einging, warf er ihr Handy zu Boden und versetzte dem Mädchen einen Stoß so dass sie nach hinten fiel und mit dem Kopf gegen einen Blumentrog stieß. Er soll laut Anklage dann auch noch auf die am Boden Liegende hingetreten und sie am Hals gepackt haben.

