14 Infizierte nach Rotary-Club-Treffen

Mindestens 14 Menschen haben sich bei oder nach einem Treffen des Rotary-Club in der Stadt Salzburg mit Covid-19 infiziert. Die Salzburger Gesundheitsbehörden rechnen aber damit, dass diese Zahl noch ansteigen wird.

Nach dem Rotarier-Clubabend in der Salzburger Altstadt am vergangenen Montag gehen bei den Gesundheitsbehörden nun laufend neue Testergebnisse ein. Hunderte Kontaktpersonen müssen nun abgeklärt werden, hieß es von den Behörden. Unter den Infizierten sind zwei Mitarbeiter des Landes Salzburg, ein weiteres Dutzend Landesmitarbeiter ist in häusliche Quarantäne geschickt worden.

Auch ein Mediziner der Salzburger Uniklinik befindet sich unter den Infizierten. Von den 14 Erkrankten wohnen fünf in der Stadt Salzburg, drei im Flachgau, vier im Tennengau und einer im Pongau. In der Gemeinde Schwarzach im Pongau sind wegen des Rotariertreffens nun bereits acht Gemeindevertreter in Quarantäne, darunter auch Bürgermeister Andreas Haitzer (SP), Vizebürgermeister Roman Spiegel (SP) sowie der Amtsleiter der Gemeinde.

Video: 14 Corona-Infizierte nach Rotary-Abend

Einer der Gemeindevertreter war Montagabend bei dem Rotary-Club-Abend dabei und nahm tags darauf an der Gemeindevertretungssitzung teil. Kurze Zeit später wurde bei ihm das Virus bei einem Test nachgewiesen.

