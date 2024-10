130 Gäste betroffen: Hotel im Südburgenland nach Brand evakuiert

Alle 130 Gäste, darunter auch ein Baby, wurden in Sicherheit gebracht, teilte das Bezirksfeuerwehrkommando Güssing mit. Unter schwerem Atemschutz brachten die Feuerwehrmitglieder die Flammen rasch unter Kontrolle. Verletzt wurde niemand.

Die Gäste wurden vorübergehend in einem anderen Hotel in der Nähe untergebracht und konnten, nachdem der betroffene Bereich ausreichend belüftet worden war, wieder in ihre Zimmer zurückkehren. Die Brandmeldeanlage des Hotels dürfte schnell ausgelöst und dadurch Schlimmeres verhindert haben, so das Bezirksfeuerwehrkommando.

Großeinsatz der Helfer

Die drei Feuerwehren aus Stegersbach, Ollersdorf und Bocksdorf waren mit 80 Mitgliedern im Einsatz. Außerdem waren das Rote Kreuz, die Polizei und die Burgenland Energie an Ort und Stelle. Die Brandursache war am Donnerstag noch Gegenstand der Ermittlungen.

