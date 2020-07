13-Jähriger stürzte mit Motorrad und starb im Spital

Der Schüler war am Sonntagvormittag in Uderns im Tiroler Zillertal mit seinem Motorrad unterwegs. Er fuhr von der Rodelbahn Kupfnerberg kommend talwärts auf einer Forststraße. Aus bisher unbekannter Ursache verlor er in einer leichten Rechtskurve die Herrschaft über seine Maschine und stürzte. Details dazu im Video:

Wer anschließend die Einsatzkräfte alarmierte, ist nicht bekannt. Obwohl der 13-Jährige einen Helm trug, zog er sich schwere Verletzungen zu. Er wurde nach der Erstversorgung mit dem Rettungshubschrauber in die Innsbrucker Klinik geflogen. Trotz aller Bemühungen der Ärzte erlag der Bub am Nachmittag seinen Verletzungen.

Die genauen Unfallumstände müssten noch ermittelt werden, so die Polizei.

