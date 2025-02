13-jähriger Serientäter bei Einbruch in Wien gefasst

Und der war trotz seines Geburtsdatums bereits ein "alter Kunde" der Exekutive: Laut Polizeisprecher Markus Dittrich handelt es sich um einen Intensivtäter aus Serbien, der möglicherweise die meisten Fakten überhaupt auf dem Kerbholz hat. Auch sein 13-jähriger Komplize aus Syrien ist bei der Exekutive kein Unbekannter. Ein dritter entkam zunächst.

Die drei Burschen hatten gegen 22.30 Uhr in der Heiligenstädter Straße die verglaste Eingangstür der Änderungsschneiderei eingeschlagen und waren in das Geschäft eingedrungen. Ein Zeuge bekam das mit und verständigte die Polizei. Die Beamten erwischten einen Verdächtigen in der Schneiderei, den zweiten bei einer Sofortfahndung. Beide wurden – mangels Strafmündigkeit – in ein Krisenzentrum gebracht.

Bei Ermittlungen zu Jugendbande aufgetaucht

Der 13-jährige Serbe war auch bei den Ermittlungen zu einer Kinder- und Jugendbande aufgetaucht, die vom Herbst 2023 bis Anfang Dezember 2024 rund 1.200 Taten vor allem Einbrüche in Pkw und Geschäfte verübt haben sollen. Im Jänner sprach Landespolizeipräsident Gerhard Pürstl von einem 13-jährigen serbischen Staatsbürger, der allein im vergangenen November 170 Straftaten verübt haben soll. Die Ermittler halten eine personelle Übereinstimmung für ziemlich wahrscheinlich.

In der Donaustadt wurden zwei weitere Jugendliche und ein Erwachsener – 15, 17 und 19 Jahre alt – festgenommen, die Am Heidjöchl gegen 22.00 Uhr die Seitenscheibe eines Taxis eingeschlagen und den Wagen durchwühlt hatten. Bei den drei österreichischen Staatsbürgern wurde eine kleine Menge Cannabis sichergestellt.

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper

Interessieren Sie sich für dieses Thema? Mit einem Klick auf das “Merken”-Symbol fügen Sie ein Thema zu Ihrer Merkliste hinzu. Klicken Sie auf den Begriff, um alle Artikel zu einem Thema zu sehen. Polizei Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.