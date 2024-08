Bursch (13) raubte Frau aus und verletzte sie mit Messer

Die Frau erlitt dabei eine Schnittwunde im Gesicht, die im Spital ambulant versorgt wurde. Der 13-Jährige wurde bei einer Großfahndung rasch identifiziert, die Polizei traf ihn später an seiner Wohnadresse an. Die Raubbeute und das Tatmesser - ein Küchenmesser mit einer 20 Zentimeter langen Klinge - wurden bei ihm sichergestellt, so die Exekutive. Zu dem Überfall kam es gegen 15.30 Uhr auf einem Privatgrundstück, zu dem sich der Verdächtige Zutritt verschafft hatte. Im Haus traf der 13-Jährige auf die Hausbesitzerin, die er unvermittelt mit dem mitgebrachten Messer im Gesicht verletzte. Er nötigte sie unter Vorhalt der Waffe zur Herausgabe von Wertgegenständen und Bargeld. Danach flüchtete der Verdächtige zu Fuß vom Tatort.

Keine Angeben zum Motiv

Der 13-Jährige wurde nach der Fahndung mit mehreren Polizeistreifen und der Flugpolizei sowie der Auswertung der Videoüberwachung des Hauses rasch als dringend tatverdächtig ausgeforscht. Der Bursche wurde nach der Befragung durch das Landeskriminalamt Vorarlberg in die Obhut der Erziehungsberechtigten übergeben, hieß es.

Zu seinem Motiv wollte die Pressestelle der Landespolizeidirektion auf Nachfrage keine Angaben machen, ebenso gebe es aus Datenschutzgründen keine weiteren Informationen zum Verdächtigen. Täter und Opfer hätten einander nicht gekannt.

