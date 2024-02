13-Jähriger in Wörgl von seinem Onkel angeschossen

Die Polizei bestätigte einen entsprechenden Bericht der "Tiroler Tageszeitung" (Online-Ausgabe). Der Onkel des Jugendlichen soll mit einer Faustfeuerwaffe hantiert haben, aus der sich unbeabsichtigt ein Schuss gelöst haben dürfte, teilte die Exekutive mit. Der Bub wurde am Oberarm und im Brustbereich getroffen, war aber ansprechbar.

Der Bursche wurde in die Innsbrucker Klinik geflogen. Weitere Ermittlungen waren im Gang, hieß es seitens der Polizei. Im Einsatz waren neben dem Rettungshubschrauber ein Rettungswagen, ein Notarztwagen sowie zwei Polizeistreifen.

Zu einem ähnlichen Vorfall kam es vor wenigen Tagen in Pasching (Bezirk Linz-Land): Der Versuch, einen vermeintlichen Einbrecher zu überführen, hatte für eine 25-Jährige und ihren Stiefvater am Montag mit einem Notarzteinsatz geendet. Die junge Frau aus Thalgau wurde durch einen Schuss, der sich aus dem Gewehr ihres Stiefvaters gelöst hatte, schwer verletzt. Sie musste per Notarzthubschrauber in das Kepler Uniklinikum nach Linz gebracht werden.

