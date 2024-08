13-Jähriger in Wiener Freibad sexuell missbraucht

Der Tatverdächtige hatte dem österreichischen Buben laut Polizei auch mit dem Umbringen gedroht. Als Zeugen auf die Situation im Duschbereich des Freibades aufmerksam wurden, versuchte der 50-Jährige zu flüchten. Er wurde vom Sicherheitsdienst und Zeugen bis zum Eintreffen der Exekutive festgehalten. Der Mann verweigerte die Aussage und wurde festgenommen.

Der 50-Jährige stand unter dem dringenden Verdacht des schweren sexuellen Missbrauchs Unmündiger. Er wurde in eine Justizanstalt gebracht. Offenbar soll der Mann den Buben aufgefordert haben, sexuelle Handlungen an sich selbst und an ihm durchzuführen. Die Staatsbürgerschaft des Tatverdächtigen konnte indes noch nicht abschließend festgestellt werden, sagte ein Polizeisprecher.

