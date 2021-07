13-Jährige in Wiener Straßenbahn sexuell belästigt

Ein 13-jähriges Mädchen ist am Sonntagabend in einer Straßenbahn in Wien-Meidling sexuell belästigt worden. Mehreren Zeugen fiel auf, wie ein Mann das Mädchen während der Fahrt auffällig anstarrte, schließlich aufsprang und der 13-Jährigen unter das Shirt fasste. Helfer drängten den Täter - einen 52 Jahre alten Mann - von seinem Opfer weg. Der Straßenbahnfahrer alarmierte daraufhin umgehend die Polizei. Der Beschuldigte wurde noch in der Straßenbahn festgenommen. Beim 52-Jährigen wurden 2,7 Promille Alkohol im Blut festgestellt.