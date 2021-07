13-Jährige getötet: Wie viele Täter waren es?

Im Fall der mutmaßlich missbrauchten und erstickten Leonie (13) ist am Mittwochabend der dritte Tatverdächtige festgenommen worden. Auch er ist aus Afghanistan, 23 Jahre alt – und wegen Gewaltdelikten und sexueller Nötigung vorbestraft. Er saß deswegen 2020 sechs Monate in Haft.

Insbesondere bei ihm stellt sich die Frage, warum er noch in Österreich ist: Der Mann hat seit Februar 2018 einen negativen Asylbescheid, die Abschiebung wurde vom Verwaltungsgericht grundsätzlich für zulässig erklärt. Dagegen erhob er Beschwerde, tauchte aber nach der Haft 2020 unter, sodass das Beschwerdeverfahren eingestellt wurde – was einem faktischen Abschiebeschutz gleichgekommen sein dürfte. Allerdings soll der 23-Jährige seit September an mehreren Adressen im Bundesgebiet gemeldet gewesen sein.

Laut Polizei befand sich der Mann seit 2015 in Österreich. Er soll zur Tatzeit in der Wohnung jenes 18-jährigen Afghanen gewesen sein, in der die Taten passiert sein sollen. Dieser und ein 16-jähriger Landsmann, der bisher unbescholten ist, sitzen bereits im Gefängnis.

Fahndung nach viertem Beteiligten

Es soll aber auch noch einen vierten Tatbeteiligten geben. Wie bekannt wurde, wurde ein EU-weiter Haftbefehl gegen einen untergetauchten 22-jährigen Afghanen erlassen. Dieser wurde bisher drei Mal gerichtlich verurteilt, fasste wegen Drogenhandels neun Monate Freiheitsstrafe aus. Er stand einst auch zusammen mit dem 18-Jährigen wegen räuberischen Diebstahls vor Gericht, wurde aber freigesprochen. Wie berichtet, wurde der Jüngere zu zehn Monaten unbedingt verurteilt. "Weitere Tatverdächtige können nicht ausgeschlossen werden", sagt Polizeisprecher Markus Dittrich.

Wie berichtet, wurde die Leiche der 13-Jährigen, die in Tulln (NÖ) zu Hause war, Samstagfrüh auf einem Grünstreifen in der Donaustadt gefunden. Der Fundort liegt unweit der Wohnung des 18-Jährigen. Dort sollen dem Mädchen Drogen verabreicht worden sein. Vermutet wird, dass die 13-Jährige das Bewusstsein verlor und dann missbraucht wurde. Ermittelt werde wegen sexueller Übergriffe, so die Staatsanwältin Nina Bussek.

Todesursache war laut Gerichtsmedizin Ersticken. Wie der Tathergang genau war, ist Gegenstand von Ermittlungen. Die Kriminalisten sicherten DNA-Spuren, das molekulargenetische Gutachten liegt noch nicht vor. Der 16-Jährige und der 18-Jährige haben bisher kein Geständnis abgelegt.