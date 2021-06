13-Jährige erstickt: Zwei Jugendliche festgenommen

Auf einem Grünstreifen im Bereich der Erzherzog-Karl-Straße in der Donaustadt in Wien hatten Passanten am Samstag in der Früh eine schreckliche Entdeckung gemacht: Ein lebloses Mädchen war an einen Baum angelehnt. Wie sich später herausstellte, war die Schülerin aus Niederösterreich erst 13 Jahre alt. Laut Obduktion ist das Opfer mit Gewalt erstickt worden.