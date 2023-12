13-Jährige bei schwerem Skiunfall auf der Reiteralm verletzt

Das Mädchen habe die Kontrolle über ihre Ski verloren und sei auf der Schober-Abfahrt in ein Fangnetz gestürzt, berichtete die Landespolizeidirektion Steiermark am Abend. Die Polizei wurde insgesamt 15 Unfällen in den Skigebieten Planai, Hochwurzen und Reiteralm gerufen, drei davon mit Fremdbeteiligung.

Der Grund für die Vielzahl an Unfällen seien hohe Besucherzahlen und schwierige Fahrverhältnisse gewesen, hieß es. Die 13-Jährige wurde von Pistenrettung und Notarzt erstversorgt und in der Folge mit dem Rettungshubschrauber ins DKH Schladming gebracht.

