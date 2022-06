13-Jährige bei Rafting-Tour schwer verletzt

Das Mädchen war mit Schulkollegen und Lehrern bei einem Rafting-Ausflug auf der Salza gewesen. Die Schülerin wurde geborgen und mittels Rettungshubschrauber ins AKH Linz geflogen, wie die Landespolizeidirektion Steiermark am Freitag mitteilte.

Die Gruppe von 40 Schülern aus dem Bezirk Weiz hatte am Donnerstagvormittag eine geführte Rafting-Tour auf der Salza unternommen. Im Bereich der Palfauer Wasserlochklamm bot das Rafting-Unternehmen dabei auch einen Sprung von einer hölzernen Absprungrampe an. Die 13-Jährige nahm dieses Angebot an, rutschte jedoch aus, stürzte rund fünf Meter ab und erlitt Kopfverletzungen. Die Rafting-Guides und die Lehrer sowie Einsatzkräfte der Bergrettungsstellen Landl und Wildalpen führten im Uferbereich die Erstversorgung der Verletzten durch. Der Rettungshubschrauber Christophorus transportierte die Schülerin in das AKH Linz. Ihr Zustand ist stabil.

Die Alpinpolizei Liezen führt nun weitere Ermittlungen zum Unfallhergang durch. Nach derzeitigem Ermittlungsstand liege kein Hinweis auf ein Fremdverschulden vor. Die Schülergruppe sowie die Aufsichtspersonen wurden vom Kriseninterventionsteam Steiermark betreut.