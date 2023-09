13-Jährige am Wörthersee von Schiffsschraube erfasst und verletzt

Die Schülerin geriet mit beiden Beinen in die Schiffsschraube.

Das Mädchen saß in einem Elektroboot und wollte über das Heck ins Wasser steigen. Dabei geriet die Schülerin mit beiden Beinen in die Schiffsschraube. Sie wurde von der Rettung ins Klinikum Klagenfurt gebracht, teilte die Polizei mit.

Der Unfall ereignete sich gegen 15 Uhr. Ein 54-Jähriger fuhr mit drei weiteren Personen in einem zuvor ausgeliehenen Elektroboot auf dem Wörthersee. Im Bereich Maiernigg hielt er das Boot rund 300 Meter vom Ufer entfernt an und warf den Anker ins Wasser. Die 13-Jährige wollte ins Wasser und geriet dabei in die sich noch drehende Schiffsschraube.

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper

Interessieren Sie sich für dieses Thema? Mit einem Klick auf das “Merken”-Symbol fügen Sie ein Thema zu Ihrer Merkliste hinzu. Klicken Sie auf den Begriff, um alle Artikel zu einem Thema zu sehen. Polizei Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.