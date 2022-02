120 km/h im Tal: Sturm lässt am Abend nach

In den Bergen gab es Böen von über 150 km/h, in Tieflagen waren es noch 120. Bereits am Montag tritt eine Besserung ein und die Störung wird immer weniger wirksam. Dann sollte es laut ZAMG einige Tage sonniges und trockenes Wetter geben, lediglich am Dienstag wird es im Norden und Osten Wolken geben.

Galzig in Tirol und Semmering-Sonnwendstein verzeichneten mit 150,1 km/h die Rekordwerte der vergangenen 24 Stunden, gefolgt von der ID Alpe in Ischgl (138 km/h). Den Höchstwert im Tiefland registrierte laut Zentralanstalt für Meteorologie und Geodynamik der Jauerling mit 121 km/h vor Innsbruck Uni und Innsbruck Flughafen mit 115,2 bzw. 112,7 km/h. Ungewöhnlich für Wien: Diesmal blieb die Jubiläumswarte mit 96,8 km/h hinter Wien-Unterlaa (110,8 km/h) zurück.

150 km/h auf dem Dachstein

In Oberösterreich fegte der Sturm vor allem vom Innviertel über den Zentralraum bis in die Bezirke Perg und Freistadt. Wegen kleineren Sturmschäden kam es gestern vereinzelt zu Feuerwehreinsätzen. In Schwertberg (Bezirk Perg) mussten etwa umgestürzte Bäume von eine Güterweg beseitigt werden. Auf der Messstation auf dem Dachstein (2700 Meter Höhe) sind am Montagnachmittag 150 km/h registriert worden, in Kremsmünster waren es 77 km/h. Windspitzen mit knapp 100 km/h im Flachland gab es in der Nacht auf heute in Wolfsegg am Hausruck.

"Am Abend lässt der Wind in Oberösterreich nach", heißt es von der ZAMG. Bereits am Dienstag hören die Niederschläge auf, der unangenehme Wind bleibt, bläst aber nur mehr mit 40km/h. Eine ausführliche Prognose für Oberösterreich lesen Sie hier.

Die Bilder vom Einsatz in Schwertberg:

Schnee und Wind: Unfälle in der Obersteiermark

Sturmböen und Schneefall haben Montagvormittag in der Obersteiermark für schwierige Fahrverhältnisse gesorgt: Mehrere Pkw sind zum Teil miteinander kollidiert. Polizei und Feuerwehren sprachen von mehreren Verletzten. Auf der B320 bei Mitterberg waren zumindest drei Fahrzeuge verwickelt, wobei fünf Insassen Verletzungen erlitten, hieß es seitens der Pressestelle der Landespolizeidirektion Steiermark.

Gegen 7.45 Uhr waren ebenfalls drei Fahrzeuge in eine Karambolage in Espang (Bezirk Liezen) involviert. Dabei wurde eine Person verletzt. Durch die Sturmböen und den Schneefall war es zu Schneeverwehungen gekommen, die den Fahrzeuglenkern Schwierigkeiten bereiteten. Wegen des starken Windes mussten einige Seilbahnen den Betrieb einstellen. Für Graz gab es Montagvormittag eine Sturmwarnung: Mit Spitzengeschwindigkeiten von 60 bis 70 Kilometer pro Stunde müsse im Stadtgebiet und vor allem im Grazer Bergland gerechnet werden.