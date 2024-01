12-Meter-Sturz: Kletterer (51) stürzte von Wasserfall in Bachbett

Ein 51-jähriger Einheimischer war am Nachmittag mit Sanierungsarbeiten am künstlich angelegten Wasserfall "Icegate" in der Taschachschlucht beschäftigt, als er - nicht gesichert - aus unbekannter Ursache im freien Fall etwa zwölf Meter in das vereiste Bachbett des Taschachbaches abstürzte. Der schwer verletzte Kletterer wurde nach der Erstversorgung durch die Bergrettung in die Klinik Innsbruck geflogen.

