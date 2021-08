12-Jähriger von Jugendlichen in Salzburg ausgeraubt

Das Opfer und sein 13-jähriger Freund waren mit ihren Fahrrädern unterwegs, als der 12-Jährige von vier Jugendlichen, drei Buben und einem Mädchen, laut Polizei ohne jegliche Vorwarnung vom Fahrrad gestoßen und attackiert wurde. Eine 13-jährige Salzburgerin wurde als eine von den vier Tätern ausgeforscht, weitere Ermittlungen laufen, berichtete die Polizei.

Das spätere Opfer und sein Freund waren mit ihren Fahrrädern in der Nähe der Panzerhalle unterwegs, als es zu dem Vorfall kam. Als der 12-Jährige von den vier jugendlichen Tätern vom Fahrrad gestoßen wurde, prallte er mit dem Kopf am Boden auf. Einer der Täter kniete sich daraufhin auf den am Boden liegenden Buben, drückte ihm das Knie auf den Hals und schlug ihm ins Gesicht. Dabei entwendeter er das Handy, einen Ausweis und einen Euro aus der Bauchtasche die das Opfer trug.

Nachdem der Täter vom Opfer abließ wurden er und sein Freund von einem weiteren Jugendlichen mit den Worten "Wehe ihr ruft die Polizei, sonst schlagen wir euch!" und "Wenn ihr die Polizei ruft, dann steche ich euch beide ab!" bedroht. Dann verließen die Täter den Tatort.

Der 12-Jährige wurde anschließend in Begleitung seiner Mutter verletzt ins Spital gebracht.