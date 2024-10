12-Jähriger in Wien von Auto erfasst - schwer verletzt

Der Bub war bei der U1-Station Alaudagasse über die Straße gerannt, um einen Bus zu erwischen, so die Polizei auf Anfrage. Dabei wurde er von dem Pkw einer Frau erfasst und zu Boden geschleudert. Das Kind erlitt laut Wiener Berufsrettung Kopfverletzungen sowie Verletzungen an Schulter und Becken. Der Bub wurde mit dem Rettungshubschrauber in ein Spital gebracht.

Laut Einsatzkräften sind die Verletzungen schwer, aber nicht lebensbedrohlich. Nach der Erstversorgung wurde das Kind mit dem Helikopter ins Krankenhaus gebracht. Der Unfall passierte gegen 7.50 Uhr.

