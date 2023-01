Zwölfjähriger bei Böllerunfall verletzt

Die Burschen hatten mit einem Knallkörper hantiert, der dem jüngeren der beiden (12) in der Hand explodierte, berichtete ein Sprecher der Berufsrettung Wien der APA. Das Kind erlitt zudem Verletzungen an Bauch und Oberkörper. Sein ein Jahr älterer Freund trug vor allem Verbrennungen an Oberkörper und Gesicht davon.

Der Unfallort lag im Freien bei der Breitenfurter Straße an der Ecke Knotzenbachgasse. "Die Patienten wurden von der Berufsrettung und dem Samariterbund schmerztherapiert und danach ins Spital gebracht", sagte Rettungssprecher Andreas Huber.

