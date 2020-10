1163 neue Covid-19-Fälle in Österreich, die meisten davon in Oberösterreich

Das Bundesland mit den meisten neuen Fällen ist Oberösterreich (+ 238), gefolgt von Wien (+ 230) und Tirol (+ 206). Seit Ausbruch der Pandemie wurden bundesweit 61.387 Personen positiv getestet.

Warten auf Entscheidung über Maßnahmen in Wels

In der Stadt Wels sind am Freitagvormittag nach der - nicht unerwarteten - Ampelschaltung auf Rot Maßnahmen diskutiert worden. Welche getroffen werden, war zunächst noch nicht bekannt, fix ist nur, dass die Generationentreffs (eine Art Tagesheimstätte für Senioren, Anm.) geschlossen werden. Das wäre auch geschehen, wenn man auf Orange geblieben wäre, hieß es.

Der Welser Bürgermeister Andreas Rabl (FPÖ) hatte am Donnerstag gegenüber mehren Medien darauf hingewiesen, dass nur sieben Prozent der Ansteckungen in der Stadt im öffentlichen Bereich passieren würden, während der Großteil aus Familien-Clustern resultiere. Daher hatte er die Ampel-Rotschaltung im Vorfeld als ungerechtfertigt erachtet.

Anfang Mai hatte Wels als erste unter den 15 Bezirken und drei Statutarstädten des Bundeslandes gemeldet, dass es keinen einzigen Fall eines Covid-19-positiven Patienten mehr gibt. Nun ist die zweitgrößte Stadt Oberösterreichs der erste Bezirk im Bundesland, in dem die Corona-Ampel Rot leuchtet. Freitagfrüh (Stand 8.00 Uhr) wurden in Wels 156 Erkrankte verzeichnet, das sind 2,5 Promille der Gesamtbevölkerung.

Auch in Linz (Orange) könnten neue Maßnahmen ins Haus stehen. Bürgermeister Klaus Luger (SPÖ) hat für Mittag zu einer Pressekonferenz geladen. Landesweit wird erwartet, dass eine verpflichtende Gästeregistrierung in der Gastronomie und höhere Schutzbestimmungen in Alters- und Pflegeheimen eingeführt werden.

