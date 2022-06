10.898 Neuinfektionen am Mittwoch und mehr Spitalspatienten

Ein deutliches Plus gab es auch bei den Patientinnen und Patienten in den Krankenhäusern. Insgesamt 653 Infizierte waren hospitalisiert, um 29 mehr als noch am Dienstag. Auf den Intensivstationen gab es neun weitere Schwerkranke, 50 mussten am Mittwoch versorgt werden.

Innerhalb der vergangenen Woche gab es bei den Intensivpatienten eine Steigerung um fast 50 Prozent, 16 schwerkranke Covid-19-Infizierte mussten neu aufgenommen werden. Insgesamt kamen binnen sieben Tagen 142 Patientinnen und Patienten hinzu. Vor genau einer Woche, am 15. Juni, gab es 511 Infizierte in den Spitälern, davon benötigten 34 eine intensivmedizinische Versorgung. Binnen 24 Stunden wurden vorigen Mittwoch 6.869 Neuinfektionen verzeichnet.

Mehr Neuinfektionen binnen 24 Stunden hat es zuletzt vor zwei Monaten gegeben. Am 21. April, einem Donnerstag, meldeten die Ministerien damals 11.948 neue Fälle. Damals waren noch 1.704 Infizierte im Krankenhaus, 130 davon auf Intensivstationen. Die Sieben-Tages-Inzidenz pro 100.000 Einwohner lag damals bei 638,5.

Am heutigen Mittwoch stieg sie auf 522,9 an. Im Schnitt kamen in der vergangenen Woche täglich 6.708 neue Fälle hinzu. Mit Mittwoch gab es in Österreich 71.802 laborbestätigte aktive Fälle, um 7.037 mehr als am Tag zuvor.

Innen- und Gesundheitsministerium meldeten sechs weitere Todesfälle seit Dienstag. Allein der vergangenen Woche gab es 29 Covid-Tote. Insgesamt hat die Pandemie seit Ausbruch 18.744 Tote in Österreich gefordert. Die AGES meldete aber bereits am Dienstag mit 20.010 Todesfällen deutlich mehr als die Ministerien.