101-jährige Weststeirerin von Pkw touchiert - im Spital verstorben

Das teilte die Landespolizeidirektion Steiermark mit. Die Seniorin war hinter dem Pkw einer Frau (45) vorbeigegangen, als diese ausparken wollte. Bei der Lenkerin wurde eine Alkoholisierung festgestellt, ihr wurde der Führerschein abgenommen.

Obduktion angeordnet

Die 45-jährige Autofahrerin - wie die Seniorin aus dem Bezirk - wollte gegen 13.30 Uhr am Parkplatz eines Lebensmittelsupermarktes ausparken. Dabei dürfte sie die alte Dame leicht touchiert haben. Die 101-Jährige wurde nach der Erstversorgung mittels Rettungshubschrauber Christophorus 12 des ÖAMTC ins LKH Graz geflogen. Am Montagabend war ihr Zustand noch stabil, sie selbst aber nicht ansprechbar gewesen. Die Staatsanwaltschaft Graz ordnete eine Obduktion zur Klärung der Todesursache an.

