10-jährige Skifahrerin prallte in Kitzbühel-Kirchberg gegen Baum

Das Mädchen verlor bei einem Rechtsschwung die Kontrolle über die Skier und fuhr in einen Ziehweg, wo das Kind mit dem Baum kollidierte. Ein weiterer Skifahrer leistete sofort Erste Hilfe und setzte die Rettungskette in Gang. In weiterer Folge wurde die Zehnjährige nach der Erstversorgung mit nicht näher spezifizierten Verletzungen ins Krankenhaus geflogen.

Nach Angaben der Polizei ereignete sich der Unfall gegen 15.45 Uhr auf einer Abfahrt in Richtung Kirchberg. Die Zehnjährige aus Deutschland war gemeinsam mit ihren Eltern unterwegs.

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper

Interessieren Sie sich für dieses Thema? Mit einem Klick auf das “Merken”-Symbol fügen Sie ein Thema zu Ihrer Merkliste hinzu. Klicken Sie auf den Begriff, um alle Artikel zu einem Thema zu sehen. Polizei Meine Themen Für Ihre gemerkten Themen wurden neue Artikel gefunden.