Rettungsaktion: Schüler hatten stundenlang Räder durch den Schnee getragen

Zwölf Stunden waren die elf deutschen Gymnasiasten und ihre Begleiter am Donnerstag bereits unterwegs, als der Gruppenleiter schließlich einen Notruf absetzte. Die 18-köpfige Gruppe war an diesem Tag um 9 Uhr in Zell am Ziller (Bezirk Schwaz) gestartet und hatte sich Prettau in Südtirol als Tagesziel gesetzt.