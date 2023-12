Die Suche nach dem Sinn

Und sie bewegt sich doch. Diese Worte soll Galileo Galilei beim Verlassen des Inquisitionsgerichts 1633 in Rom gemurmelt haben. Sein Beweis, dass sich die Erde um die Sonne dreht, drohte das Weltbild der katholischen Kirche ins Wanken zu bringen. Aus Angst vor dem Scheiterhaufen schwor der Astronom – wider besseres Wissen – seiner Behauptung ab und wurde erst von Papst Johannes Paul II. im Jahr 1992 rehabilitiert.

Dieser Satz, der über Jahrhunderte das Bild einer fortschrittsfeindlichen Kirche prägte, lässt sich nach dem Richtungsentscheid zur Homosexualität diese Woche zu ihren Gunsten interpretieren. Mit der Erlaubnis zur Segnung gleichgeschlechtlicher Paare hat sich der Vatikan doch bewegt.

Frei nach Neil Armstrong ist es ein kleiner Schritt für die Gesellschaft, aber ein großer Sprung für die katholische Kirche. Darin offenbart sich eines ihrer Dilemmata im Jahr 2023: Themen, die in Rom als Tabu gehandelt werden, sind in unserer Gesellschaft längst angekommen.

Frauen in führenden Rollen? Geschiedene Wiederverheiratete als vollwertige Mitglieder der Gemeinschaft? Was zu akzeptieren in Kirchenkreisen einer Revolution gleichkäme, ist Realität. Über Jahrzehnte hat sich die Amtskirche in Rom vom Leben vieler Menschen in Europa zu weit entfernt, um darin eine relevante Rolle zu spielen. Das entstandene Vakuum füllen andere.

Um das Zaudern des Papsts und seiner Berater in all diesen Fragen zu verstehen, bedarf es eines ganzheitlichen Blicks auf die katholische Kirche, die mit rund 1,4 Milliarden Mitgliedern die größte Glaubensgemeinschaft der Welt ist. Nur jeder fünfte Katholik ist in Europa zu Hause, wo die Zahl der Mitglieder kontinuierlich sinkt.

Papst Franziskus kann europäischen Ansprüchen nicht gerecht werden, ohne konservative Glaubensbrüder in Afrika und Lateinamerika vor den Kopf zu stoßen und eine Spaltung seiner Kirche zu riskieren. Es ist eine Gratwanderung, den Erzbischof in Uganda zur Segnung anzuweisen, wenn Homosexualität in dessen Land unter Todesstrafe steht. Aus der Weltkirche ist eine zerrissene geworden.

Ausgerechnet zu Weihnachten – einem der Höhepunkte im Kirchenjahr – nur über die Unzulänglichkeiten der Kirche zu schreiben, wäre eine Themenverfehlung. Noch ist die katholische Kirche in Oberösterreich in Zahlen ein Gigant: 900.000 Menschen gehören der Glaubensgemeinschaft an, sie ist damit auch in unserem Land die mit Abstand größte.

Wenn nicht gerade Weihnachten ist, finden die wenigsten von ihnen den Weg in die Gotteshäuser. Treue Besucher der Sonntagsmesse müssten unter Artenschutz gestellt werden.

Den Kirchen mangelt es an Nachwuchs, sowohl bei den Besuchern als auch beim Personal. Dass der Kirchenbetrieb dennoch funktioniert, ist unermüdlichen Priestern und Freiwilligen zu verdanken, die in Gott jenen Sinn finden, der das Wesen der Kirche ausmachen sollte und der im Sog von Skandalen und Missbrauchsfällen in den Hintergrund gedrängt wurde.

Es ist ein Paradoxon unserer Gesellschaft und Zeit, dass die Sehnsucht nach Spiritualität nie größer war und sich gleichzeitig noch nie so viele von der Kirche abgewendet haben. Die Antworten auf drängende Fragen werden im Internet gesucht. Menschen vertrauen ihre persönlichsten Sorgen und Wünsche Doktor Google an. Wer dort nicht fündig wird, wendet sich Seelenfängern zu, die mit einlullenden Worten und Duftkerzen Wunder versprechen. Der Esoterikmarkt wird allein in Deutschland auf 15 Milliarden Euro geschätzt. Das wäre doppelt so groß wie der deutsche Biermarkt. Auch dort findet so mancher Trost.

Das Vertrauen in Gott wird zunehmend durch den Glauben an Engel und Horoskope ersetzt. In westlichen Ländern sind sie nicht die einzige Konkurrenz zur Kirche: Wer braucht Religion, wenn der Wohlfahrtsstaat finanzielle Sicherheit garantiert und der medizinische Fortschritt Heilung verschafft?

Der Glaube ist eine Strategie, um Leid und Enttäuschung zu bewältigen. Er hilft uns, die Welt zu verstehen, auch wenn wir sie nicht verstehen können, zu handeln, auch wenn wir nichts tun können.

Nächstenliebe, Barmherzigkeit und Hoffnung sind die Motive, die sich durch die bekannteste Geschichte des Christentums ziehen: die Geburt Jesu. Was die kirchliche Erzählung uns lehrt, ist Selbstlosigkeit. Spätestens zu Weihnachten sollten wir uns in Erinnerung rufen, dass die größten Geschenke im Leben ohne Erwartung einer Gegenleistung dargeboten werden und mit Materiellem nicht aufgewogen werden können.

ePaper Jetzt ePaper lesen! Lesen Sie die tagesaktuelle ePaper-Ausgabe der OÖNachrichten - jetzt gleich digital durchblättern! zum Epaper

Autorin Susanne Dickstein Chefredakteurin Susanne Dickstein