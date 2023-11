Als Linz wegweisenden Handball spielte

Zurück in die Zukunft: Die Reise zum heutigen Drittrundenhinspiel im Europacup bei Steaua Bukarest (18 Uhr) ist für die Handballer des HC Linz ein Ausflug in die eigene Vereinshistorie. Denn hier hatten die Linzer vor fast 30 Jahren den rumänischen Prestigeklub (Sieger des europäischen Landesmeisterpokals 1968, 1977) mit 38:23 düpiert und so den Grundstein (21:21 im Rückspiel) für den Einzug in das EHF-Pokal-Finale gelegt.