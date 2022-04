Zwölfjähriger starb bei Mopedunfall vor den Augen seiner Mutter

Der Jugendliche war am Dienstagnachmittag mit seinem Moped im Bereich einer Bahnunterführung in der Ortschaft Rabenschwand unterwegs, als es plötzlich zu einem Zusammenstoß mit einem Traktor kam. Das Moped des Zwölfjährigen ging nach der Kollision sofort in Flammen auf, er verstarb noch an der Unfallstelle.

Tiefe Trauer in Oberhofen

Seine Mutter musste den Unfall mitansehen, sie war mit ihrem Pkw hinter dem Moped ihres Sohnes unterwegs. Auch bei der Feuerwehr in Oberhofen, die zu den Aufräumarbeiten gerufen wurde, herrschte am Dienstagabend tiefe Trauer: Der Vater des tödlich verunglückten Jugendlichen war viele Jahre Mitglied der örtlichen Feuerwehr.

Lokalisierung: Der Unfall passierte auf Höhe der Ortschaft Rabenschwand