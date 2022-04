Zwölfjährige vermisst: Wer hat Lena gesehen?

Am Montag um 22 Uhr wurde sie zuletzt gesehen, seither ist nicht bekannt, wo sich die zwölfjährige Lena P. aufhält. Das Mädchen, das in einer Betreuungseinrichtung in der Linzer Innenstadt untergebracht ist, wird seit vier Tagen vermisst. Nun hat die Polizei ein Foto der Abgängigen veröffentlicht und hofft auf Hinweise aus der Bevölkerung.

Konkrete Anhaltspunkte gibt es derzeit nicht. Es könnte durchaus sein, dass sich die Zwölfjährige im Bereich des Wiener Hauptbahnhofs aufhält, heißt es seitens der Polizei. Aber auch ein Unfall könne nicht ausgeschlossen werden.

Gesucht wird nach einem 1,68 Meter großen Mädchen von schlanker Statur. Sie hat schulterlanges, brünettes Haar und trug zum Zeitpunkt ihres Verschwindens einen dunklen Pullover und eine Jogginghose. Hinweise nimmt der Dauerdienst des Stadtpolizeikommandos Linz unter der Telefonnummer 059133 45 3333.