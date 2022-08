Zwischenfall mit Kühen in Tirol: 40 Schüler und Lehrer geflüchtet

Am Sonntagnachmittag wurden 40 amerikanische Schüler und ihre vier Lehrer in Axams in Tirol von Kühen angegriffen. Die Gruppe flüchtete bergwärts zur Nockspitze. Als es dunkel wurde, setzten die Lehrer einen Notruf ab. Die Bergrettung konnte die Schüler und ihre Begleitpersonen leicht unterkühlt retten.