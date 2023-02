Zwischen Management und Produktion

Ein Studium, das einem nach den eigenen Interessen auf den Leib geschneidert ist: Das würden sich wohl viele wünschen. Bianca Angermayer hatte Glück. Der Bachelorstudiengang "Smart Production" passt perfekt zu den Karriereplänen der 20-Jährigen. "Ich will zuerst einige Jahre Erfahrung in einem Produktionsunternehmen sammeln und währenddessen mein Finanzwissen aufbauen. Irgendwann würde ich gerne eine führende Managementposition haben", sagt sie.

Angermayers Faszination für Technik wurde schon in Kinderjahren geweckt: "Mein Papa hat mir anhand von Haushaltsgeräten und Alltagserlebnissen schon als Kleinkind viel Wissen in diesem Bereich vermittelt", sagt sie. Faszinierend sei auch die Arbeitsweise: "In der Technik werden bemerkenswerte, komplexe Leistungen mit vielen kleinen, einfachen Teilschritten umgesetzt."

Der Tag der Technik

Schluss mit dem Virtuellen. Heuer findet der „Traumberuf Technik“ wieder in Präsenz statt. Von Montag, 27. Februar, bis 1. März können AHS-Schüler der sechsten und siebten Klassen am Campus Wels und Hagenberg der Fachhochschule Oberösterreich wieder in die Welt der technischen Berufe eintauchen und erhalten in Workshops detaillierte Infos zu Ausbildung und Studien an der FH und der Linzer Johannes Kepler Universität. Die OÖN unterstützen die Initiative der Kepler-Uni und der FH Oberösterreich, ebenso die Bildungsdirektion und die Wirtschaftskammer OÖ.

