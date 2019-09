Zwischen Keimlingsbäckern, Pilzzüchtern und Bierbrauern

Wer durch die Linzer Genusslandstraße schlendert, der lernt nie aus. Gleich in der Nähe des Taubenmarktes haben zum Beispiel Markus und Julia Scharner ihren Stand aufgebaut. Dort verkaufen sie Austernpilze, die sie seit Februar in St. Georgen/Gusen (Bezirk Perg) züchten. "Wir sind der kleinste Bauernhof Österreichs", sagt Markus Scharner mit einem Augenzwinkern.

Markus und Julia Scharner züchten in St. Georgen/Gusen Austernpilze. Bild: Alexander Schwarzl

Denn die Pilze werden auf nur 100 Quadratmetern im Keller des elterlichen Hofes von Julia Scharner auf Stroh gezüchtet. "Wir ernten rund 100 Kilo Pilze pro Woche", sagt der Mühlviertler. Die Schwammerl werden frisch, getrocknet oder als Pesto verarbeitet vertrieben.

Sarah Leidinger (l.) und Christina Himsl sind Bäckerinnen. Sie erzeugen Brot, für das sie statt Mehl Urkorn-Keimlinge verwenden. Bild: Alexander Schwarzl

Ein paar Meter weiter verkaufen Sarah Leidinger und Christina Himsl Brot – allerdings kein gewöhnliches: Die "Keimlingsbäckerei" stellt ihr Brot in Schardenberg (Bezirk Schärding) ohne Mehl her. Stattdessen werden Keimlinge verwendet. Dafür wird Urkorn drei Tage lang immer wieder befeuchtet und dann in einem eigens entwickelten Verfahren zerkleinert. "Die Keimlinge machen das Brot leichter verdaulich", sagt Sarah Leidinger, eine der Bäckerinnen. "Außerdem bleiben viele Nährstoffe erhalten."

"Leidenschaft am Gaumen"

Bereits zum siebten Mal gibt es heuer die Genusslandstraße. 160 Produzenten bieten an der Landstraße ihre Spezialitäten an, vom Ziegenkäse bis zum selbst gebrauten Bier der "Beer Buddies" aus Tragwein. Ziel ist es, alle zwei Jahre jene Erzeugnisse aus regionaler und bäuerlicher Produktion bekannt zu machen, die das Land unter der Marke "Genussland Oberösterreich" vertreibt.

> Video: Unterwegs zwischen den Standln

"Wir wollen hier zeigen, wie das Wirtschaftsland Oberösterreich funktioniert", sagte Landeshauptmann Thomas Stelzer (VP) bei der Eröffnung gestern Vormittag. "Nämlich mit hoher Qualität und quer durch die Regionen." Agrarlandesrat Max Hiegelsberger (VP) nennt die Genusslandstraße die Genussmeile Österreichs. Für ihn ist klar: "Genuss ist Leidenschaft am Gaumen." (hes)

Die OÖN präsentieren die Genusslandstraße

160 Anbieter stellen bei der Genusslandstraße ihre Erzeugnisse aus bäuerlicher und regionaler Produktion vor. Zwischen dem Taubenmarkt und dem Schillerpark gibt es eine bunte Vielfalt der Produkte der Marke „Genussland Oberösterreich“ zu verkosten und zu kaufen. Die Genusslandstraße hat von 9 bis 18 Uhr geöffnet.

Zum ersten Mal gibt es heuer sieben geführte Touren, bei denen Anbieter unter verschiedenen Themen vorgestellt werden. So gibt es etwa eine Führung für Kinder (heute um 10.30 Uhr), zum Thema Bier und Brot (11.30), für Naschkatzen (12 Uhr) oder mit dem Schwerpunkt Vegetarisches (12 Uhr). Start und Anmeldung beim Stand „Schmeck’s“ am Schillerpark.

